Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Fahrgastkabinenschiff mit technischen Mängeln

Kehl (ots)

Im Rahmen einer Schiffskontrolle fiel den Beamten der deutsch-französischen Wasserschutzpolizeistation am Freitag, 08. Juli 2022, eine mit Bordmitteln erstellte Zusatzkonstruktion an beiden Maschinen des kontrollierten Fahrgastkabinenschiffs auf. Der Schiffsführer gab auf Nachfrage an, dass die Maschinen auf diese Weise über das Feuerlöschsystem zusätzlich gekühlt würden, was bei heißem Wetter und erhöhter Beanspruchung in der Bergfahrt nötig sei. Aufgrund der Zusatzkonstruktion an sich und der Tatsache, dass durch die Konstruktion ein Schließen der Sicherheitsschotts nicht mehr möglich war, wurde die Weiterfahrt bis zur Feststellung der Verkehrssicherheit durch einen Sachverständigen polizeilich untersagt. Nachdem dieser die Freigabe unter Auflagen erteilt hatte, wurde das Weiterfahrverbot am Abend aufgehoben. Auf dem Schiff befanden sich ca. 160 Fahrgäste und 40 Besatzungsmitglieder. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell