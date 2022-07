Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Bergung des gesunkenen Motorschiffes vor Sipplingen erfolgreich abgeschlossen - Bodensee/ 78354 Sipplingen

Göppingen (ots)

Bodensee/ 78354 Sipplingen - Nachdem sich am Freitag, 24.06.2022, eine Bohrplattform auf dem Bodensee vor Sipplingen durch die nächtlichen Starkwinde gedreht hatte und ein an ihr befestigtes Motorschiff auf Grund gesunken war, konnte die Plattform am Folgetag in den Hafen Bodmann geschleppt und dort gesichert werden. Für die Bergung des Motorschiffes aus 70 m Tiefe waren umfangreiche Planungen und Vorbereitungen erforderlich, so dass erst am Donnerstag, 30.06.2022, mit den Arbeiten durch die Bodenseetaucher GmbH und die Feuerwehr Überlingen begonnen werden konnte. Unterstützt wurden die Bergungskräfte während der gesamten Zeit durch zwei Boote der Wasserschutzpolizei Überlingen. Das ursprüngliche Vorhaben, am Schiff Hebesäcke anzubringen, diese mit Luft zu füllen und damit das Wrack an die Oberfläche zu bringen, musste nach einigen Fehlversuchen aufgegeben werden. Stattdessen wurde das Schiff unter Wasser Stück für Stück in Richtung Ufer gezogen und am Donnerstagabend in einer Tiefe von ca. 10 m gesichert. Über dem Schiff wurde jederzeit eine Ölsperre gelegt, um auslaufenden Kraftstoff aufzufangen und den Umweltschaden möglichst gering zu halten. Am Freitag dann gelang es, das Schiffswrack vollends in den Sipplinger Hafen zu ziehen und dort mit einem Kran an Land zu heben. Um 23:45 Uhr wurde das Schiff auf einem Tieflader platziert und von der Feuerwehr Überlingen übernommen.

