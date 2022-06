Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Havariertes Fahrgastschiff bei Rheinstetten kann Fahrt fortsetzen

76287 Rheinstetten (ots)

Das um Mitternacht bei Rheinkilometer 353,100 auf einer Buhne festgefahrene schweizerische Kreuzfahrtschiff mit 166 Passagieren an Bord konnte seine Fahrt um 16:04 Uhr fortsetzen. Ein niederländisches Gütermotorschiff war am Vormittag zur Hilfe gekommen, hatte das Fahrgastschiff auf Seite genommen und zur Schleuse Iffezheim verbracht. Dort fanden unter Aufsicht des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Oberrhein umfangreiche Untersuchungen statt. Nachdem ein beauftragter Taucher keine sicherheitsrelevanten Beschädigungen am Schiff feststellen konnte, wurde das verhängte Weiterfahrverbot aufgehoben und die Fahrt in Richtung Düsseldorf kann fortgesetzt werden. Eine leichtverletzte Person, die in der Nacht durch die Kolleginnen und Kollegen der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe des Polizeipräsidiums Einsatz vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben wurde, ist wieder wohlauf und kann die Fahrt ebenfalls fortsetzen.

