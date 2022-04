Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Diebesgut im Wert von knapp 4.000 Euro entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein oder mehrere Täter beim Einbruch in eine Gaststätte in der Neckarpromenade. Durch das Aufbrechen eines Fensters wurde sich dabei zunächst Zutritt verschafft und anschließend Zigaretten und Münzgeld aus dem Innenraum entwendet. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum von 22.30 Uhr bis 9 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 33010 zu melden.

