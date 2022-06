Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pedelec gestohlen ++ Buchholz - Unfall unter Drogeneinfluss ++ Buchholz/A1 - Folgeunfall nach Reifenplatzer

Buchholz (ots)

Pedelec gestohlen

Am Dienstag, 31.5.2022, haben Diebe in der Neuen Straße ein Pedelec der Marke Conway gestohlen. Das Rad im Wert von rund 2500 EUR wurde in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 12:00 Uhr entwendet. Es war ab- aber nicht angeschlossen. Ob die Täter das Schloss knackten oder das Rad in Gänze wegtrugen, ist unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Unfall unter Drogeneinfluss

Auf der Hermann-Burgdorf-Straße kam es am Dienstag, 31.5.2022, gegen 9:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann touchierte beim Vorbeifahren mit seinem Citroën einen geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 EUR.

Bei der Unfallaufnahme machen die Beamten einen Drogentest mit dem 22-Jährigen. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch THC an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Buchholz/A1 - Folgeunfall nach Reifenplatzer

Ein 61-jähriger Mann war am Dienstag, 31.5.2022, gegen 14 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs, als ihm, in Höhe Dibbersen, einen Reifen des Aufliegers platzte. Teile der Reifendecke blieben auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ein 41-jähriger Mann, der mit einem Kleintransporter auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs war, wich den Reifenteilen nach links aus. Auf der linken Spur war jedoch ein 70-jähriger Mann mit seinem Skoda unterwegs. Dieser konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Kleintransporter auf. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell