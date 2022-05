POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 27.05.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.05.2022, 12:00 Uhr

Stelle (ots) - Betrunkener beschädigt 6 Autos und leistet Widerstand Ein 46jähriger Mann aus Stelle hat am Dienstag, 24.05.2022, gegen 17:00 Uhr, in der Harburger Straße in Stelle an insgesamt 6 Autos die Außenspiegel abgetreten. Die durch Zeugen alarmierte Polizei konnte die Person dann im Bardenweg antreffen. Da der Mann während der Sachverhaltsaufnahme ...

mehr