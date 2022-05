Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit Sprinter gegen Baum gefahren ++ Handeloh - Mehrfach mit Auto überschlagen

Brackel (ots)

Am Montag, 30.05.2022, gegen 10:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße Thieshoper Post zwischen Tangendorf und Thieshope gemeldet. Ein 21jähriger Mann aus Brackel war mit seinem Sprinter aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des Fahrzeuges so stark deformiert, dass der Fahrer durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Da der Fahrer schwer verletzt war wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden nun durch die Polizei Salzhausen übernommen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 16.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa 1 Stunde voll gesperrt.

Handeloh - Mehrfach mit Auto überschlagen

Glück im Unglück hatte am Montag, 30.05.2022, gegen 15:00 Uhr, ein 18jähriger Fahrer eines Audi, der auf der B3 in Höhe Handeloh unterwegs war. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrzeugführer mit seinem Auto zunächst auf den Seitenstreifen und dann in einen Graben. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der 18jährige konnte selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug klettern und blieb weitestgehend unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

