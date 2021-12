Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6 / Bretzfeld: Frau bei Unfall verletzt

Eine 18-Jährige wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 kurz vor der Anschlussstelle Bretzfeld verletzt. Die junge Frau schleuderte gegen 7.30 Uhr vermutlich alleinbeteiligt mit ihrem Pkw Mini Cooper quer über die Fahrbahn. Die Ursache hierfür ist bisher unbekannt. In der Folge blieb der Pkw unter der Mittelleitplanke stecken und die 18-Jährige war kurzfristig eingeklemmt. Sie wurde mit schweren Verletzungen aus dem Pkw geborgen und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der zunächst angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Die Fahrbahn musste kurzzeitig voll und später teilweise gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Stau von rund zehn Kilometern. Gegen 9.30 Uhr waren die Bergungsmaßnahme beendet und die Fahrbahn vollständig freigegeben.

Mulfingen: Bus in Brand geraten

Der Reisebus eines Sportclubs brannte am Montagmorgen in Mulfingen-Hollenbach. Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet das Fahrzeug gegen 9 Uhr in der Amtsstraße bei einem Sportwarenhersteller in Brand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen im Fahrzeug, jedoch entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Die Feuerwehr Mulfingen / Hollenbach konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf Gebäude verhindern.

Künzelsau: Unfall zwischen Fußgängerin und Fahrradfahrer

Ein 22-Jähriger Fahrradfahrer stieß am Montagabend in Künzelsau mit einer Fußgängerin zusammen, wobei beide Personen verletzt wurde. Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg zwischen dem Parkplatz "Wertwiesen" und der Fußgängerbrücke in Richtung der Tennisplätze unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kamen ihm zwei Frauen mit einem Hund entgegen. Vermutlich aufgrund der Dunkelheit kam es zwischen dem Radfahrer und einer der Frauen zur Kollision. Die beiden stießen mit ihrem Köpfen zusammen und die 71-jährige Frau fiel zu Boden. Beide wurde verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Dörzbach: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 28-Jähriger fiel am Montagabend auf einer Baustelle in Dörzbach-Wendischenhof von einem Gerüst und wurde schwer verletzt. Während arbeiten an seinem Haus fiel der Mann vom Gerüst am Dachvorsprung seiner Garage aus rund drei Metern Höhe auf den Betonboden und erlitt Kopfverletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Öhringen: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Montagmorgen ein in Öhringen geparktes Fahrzeug. Der Pkw wurde zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr mit einem spitzen Gegenstand auf der gesamte rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Dieser war auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Danziger Straße geparkt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Bretzfeld: Mann stürzt mit Krankenfahrstuhl in Grube

Ohne Verletzungen wurde ein 83-Jähriger am Montag in Bretzfeld aus einer Grube geborgen, nachdem er mit seinem Krankenfahrstuhl in diese stürzte. Der Mann hatte sich gegen 11.15 Uhr bei einer Straßenbaustelle in der Adolzfurter Straße zunächst zwischen einer Dachrinne und einem Absperrgitter verhakt. Als er weiterfahren wollte stürzte er schließlich samt dem Gitter in die Baugrube. Er und sein Rollstuhl konnten unbeschadet durch die Feuerwehr geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell