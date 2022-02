Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkrs: TUT) Trickdieb klaut Geldbeutel (19.2.22)

Immendingen (ots)

Mit einem einfachen Trick hat ein Mann am Samstagnachmittag in der Schubertstraße eine Frau überlistet. Gegen 15 Uhr klingelte der Unbekannte an der Tür der Frau und gab an, dass seine Tochter versehentlich einen Ball auf deren Balkon geworfen hätte. Als die Frau kurz nachsah und keinen Ball feststellte, ging der Mann wieder. Wenige Stunden später bemerkte die Bewohnerin, dass ihr Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Dokumenten gestohlen worden war, den sie an der Garderobe aufbewahrte. Von dem Täter fehlt jede Spur.

