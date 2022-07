Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Hyundai kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (22.07.2022)

Mühlingen (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen der Bundestraße 14 und Hecheln zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 8.30 Uhr auf dem Verbindungsweg von Hecheln in Richtung B 14 unterwegs. Dabei kam der junge Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, ehe das Auto auf der Fahrerseite liegen blieb. Der junge Mann, der sich selbstständig aus dem Hyundai befreite, erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst brachte das demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, in eine Werkstatt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell