Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Supermarkt in Brügge

Lüdenscheid (ots)

Zwei bewaffnete Täter haben heute Morgen den Supermarkt Am Wasserturm in Brügge überfallen. Als die ersten beiden Mitarbeiter um 4.45 Uhr eine Seiteneingangstür öffneten und die Alarmanlage deaktivierten, kamen die Täter aus dem Gebüsch am Volme-Ufer. Unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers drängten sie den 27-jährigen Filialleiter und seine 34-jährige Kollegin zum Büro. Dort zwangen sie die beiden, den Tresor zu öffnen. Die Täter nahmen das Geld aus dem Geldschrank, sammelten Handys ein und sperrten die Mitarbeiter im Kassenraum ein. Um 4.50 Uhr verließen sie das Gebäude und flüchteten in Richtung Bahnhof/Güterbahnhof. Zwei Minuten später kam der dritte Mitarbeiter herein. Er hörte die Kollegen rufen und ließ sie frei. So konnten sie die Polizei alarmieren. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Täter entsorgten die Tüte mit den Handys am Volme-Ufer, wo sie von der Polizei gefunden wurde.

Beide Täter wurden auf Mitte 20 und 1,85 bis 1,90 Meter geschätzt. Der Täter mit der Schusswaffe trug eine schwarze, glänzende Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose. Der Täter mit dem Messer hatte eine hellere Steppjacke an. Möglicherweise haben sie ein Fluchtfahrzeug im Bereich des Güterbahnhofs geparkt. Die Polizei fragt deshalb: Wem ist heute Morgen zur Tatzeit oder davor ein Fahrzeug am Brügger Bahnhof aufgefallen, das sonst dort nicht steht? Sind die beiden Täter eventuell aufgefallen während sie am Volme-Ufer im Gebüsch auf der Lauer lagen? Hinweise bitte unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell