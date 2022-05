POL-MK: Glaseinsatz von Kellertür bei Einbruchsversuch beschädigt

Altena (ots) - Zwischen Mittwochmorgen, 05:45 Uhr und Mittwochnachmittag, 14:15 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Drosselweg einzubrechen. Durch die eingesetzten Polizisten konnten Beschädigungen am Schließzylinder und am Türrahmen festgestellt werden. Die Täter gelangten allerdings nicht ins Innere der Wohnung. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. (schl) Rückfragen bitte ...

