POL-OL: ++ Westerstede: Weiterer Wohnungseinbruch ++

Oldenburg (ots) - In den gestrigen Nachmittags- bzw. Abendstunden wurden gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser in der Stadt Westerstede verübt: In der Zeit 15:30 bis gegen 19:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter nach Aufhebeln einer Glasschiebetür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Eichendorffstraße. Hier durchwühlte er Schränke und öffnete Schubladen. Im Obergeschoss brach er eine Geldkassette auf. ...

