POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots) - Eine 45 Jahre alte Frau und ihre 20-jährige Tochter wurden mit leichten Verletzungen am Donnerstag vom Rettungsdienst behandelt, nachdem sie gegen 20:30 Uhr in Kornwestheim von zwei Männern geschlagen und getreten worden waren. Die 45-Jährige war gemeinsam mit ihrer Tochter mit dem PKW unterwegs und fuhr die Johannesstraße in Richtung Bahnhof ...

