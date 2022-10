Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach handgreiflicher Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 45 Jahre alte Frau und ihre 20-jährige Tochter wurden mit leichten Verletzungen am Donnerstag vom Rettungsdienst behandelt, nachdem sie gegen 20:30 Uhr in Kornwestheim von zwei Männern geschlagen und getreten worden waren. Die 45-Jährige war gemeinsam mit ihrer Tochter mit dem PKW unterwegs und fuhr die Johannesstraße in Richtung Bahnhof entlang, als eine Fußgängerin plötzlich die Fahrbahn querte. Die 45-Jährige musste stark bremsen und hupte, da die Fußgängerin mutmaßlich durch ihr Handy abgelenkt war. Vor einer Gaststätte in der Stotzstraße stand zu diesem Zeitpunkt eine fünfköpfige Personengruppe, die den Vorfall scheinbar beobachtet hatte. Einer der Männer begann, die Fahrerin zu beleidigen, woraufhin diese aus ihrem Fahrzeug ausstieg. Hierauf soll sich zunächst ein Streitgespräch entwickelt haben, in dessen Verlauf der Tatverdächtige die 45-Jährige schlug und trat. Als die 20-jährige Tochter dazwischen ging, kam eine weitere männliche Person aus der Gruppe dazu und es entstand ein Gerangel, bei welchem auch die Tochter verletzt wurde. Beide Tatverdächtigen flüchteten anschließend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell