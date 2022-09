Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach vermeintlichem Angriff auf Zugbegleiter/Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Rastatt (ots)

Heute (02.09) gegen 00:30 Uhr wurde die Bundespolizei seitens der Notfallleitstelle der DB über einen Vorfall im Regionalzug von Karlsruhe nach Baden-Baden informiert.

Demnach soll eine männliche Person im Rahmen der Ticketkontrolle den Zugbegleiter angegriffen und geschlagen haben, da er kein Ticket vorweisen konnte. Beim Halt im Bahnhof Rastatt soll er den Zug verlassen haben und geflüchtet sein. An seinem Sitzplatz im Zug hatte er aber ein Schriftstück zurückgelassen, welches Hinweise auf seine Personalien sowie seine Wohnanschrift gaben.

Dort konnte der Mann dann auch angetroffen und anhand einer vorliegenden Personenbeschreibung identifiziert werden. In der Vernehmung gab er an, dass er zwar ohne im Besitz eines Tickets gewesen zu sein, den Zug benutzt hatte, den Vorwurf des im Raum stehenden Angriffs auf den Zugbegleiter bestritt er allerdings. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den 24-jährigen tunesischen Staatsangehörigen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang Zeugenaussagen sowie vorhandene Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera aus dem Zug aus.

