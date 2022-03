Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in die Gaststätte Biergarten am Pegelhaus in Kaub

Kaub (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 13.03.2022, gegen 17 Uhr bis Dienstag, 15.03.2022, gegen 13 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Gaststätte Biergarten am Pegelhaus. Der oder die unbekannten Täter gelangten im rückwärtigen Bereich, vermutlich über die Dammmauer als Steighilfe in den Hof, in dem sie anschließend gewaltsam eine Holztür aufdrückten, wodurch sie Zutritt zum Gaststätteninneren erlangten. Es wird um Zeugenhinweise bei der Polizei St. Goarshausen gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell