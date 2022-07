POL-ME: Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau - die Polizei ermittelt - Velbert - 2207134

Polizei Mettmann

Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau - die Polizei ermittelt - Velbert - 2207134

Mettmann

Am Mittwochmittag, 27. Juli 2022, entblößte sich ein Exhibitionist auf dem "PanoramaRadweg" in Höhe der Sieperstraße in Velbert vor einer 25-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13:50 Uhr war eine 25-Jährige, gemeinsam mit ihrem Kleinkind in einem Kinderwagen, auf dem "PanoramaRadweg" in Vlebert unterwegs. In Höhe des Ausgangs zur Sieperstraße traf sie auf einen jungen Mann, welcher sich vor ihr in schamverletzender Weise entblößte. Die Frau fühlte sich durch das Verhalten des Mannes belästigt und entfernte sich umgehend von der Tatörtlichkeit.

Anschließend informierte sie folgerichtig die Polizei, welche trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung den Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Exhibitionist kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25-35 Jahre alt - circa 175-185 cm groß - schlanke Figur - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

