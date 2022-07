Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht zwei überladene Umzugswagen aus dem Verkehr - Erkrath - 2207131

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Schrankwand, Sideboard, Teppich und Lampen? Alles drin? Los geht's. Der Umzug einer Erkrather Familie ins schöne Münsterland begann zunächst erfolgreich, musste jedoch von unseren Experten des Verkehrsdienstes am Mittwoch, 27. Juli 2022, gestoppt werden. Die Beamten zogen die zwei völlig überladenen Mercedes Sprinter auf der Bergischen Allee in Erkrath aus dem Verkehr.

Das war geschehen:

Im Rahmen einer Kontrollstelle auf der Bergischen Allee wurden die Beamten - dank ihres geschulten Auges - auf die herannahenden Fahrzeuge aufmerksam. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme der mit Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen beladenen Fahrzeuge ergab sich schnell der Verdacht der Überladung.

Eine Wägung der Fahrzeuge bestätigte den Anfangsverdacht der Experten. Die Fahrzeuge wiesen ein Gewicht von 5000 kg bzw. 4440 kg auf - bei einem jeweils zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg. Die Überschreitung entspricht einer prozentualen Überladung um 42,2 % beziehungsweise 26,8 %. Derartige Überladungen haben sowohl auf das gesamte Fahrverhalten des Fahrzeuges als auch auf die Bremsfähigkeit erheblichen Einfluss und können zu gravierenden Unfällen führen.

Die Beamten mussten somit die Weiterfahrt des Fahrzeuges auch aus Gründen der Gefahrenabwehr untersagen. Um dem Umzug in das neue Zuhause jedoch nicht gänzlich entgegenzustehen, wurden die Mercedes Sprinter mit mäßiger Geschwindigkeit zum nahegelegenen Ausgangsort ihrer Fahrt begleitet. Mit nur der Hälfte an Ladung konnten die Fahrzeugführer ihren Umzug in das Münsterland schließlich fortsetzen.

Zu den Umzugskosten erwartet die betroffenen Fahrzeugführer jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, verbunden mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro beziehungsweise 145 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell