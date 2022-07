Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Velbert - 22071132

Mettmann

Am späten Mittwochabend (27. Juli 2022) wurde ein Altpapiercontainer im Kreuzungsbereich Lindenstraße / Weißdornstraße in Velbert in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 23:40 Uhr stellte ein aufmerksamer Zeuge einen Brandausbruch an einem Altpapiercontainer im Kreuzungsbereich Lindenstraße / Weißdornstraße fest. Einer von vier dort aufgestellten Papiercontainern brannte in voller Ausdehnung. Zeitgleich beobachtete er drei Jugendliche, welche sich fluchtartig von dem Brandort über die Lindenstraße in Richtung Forststraße entfernten.

Der 24-jährige Velberter alarmierte folgerichtig die Feuerwehr, die den Brand dank eines zeitnahen Eingreifens schnell löschen konnte. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass der Container durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt wurde.

Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung nach den circa 180 cm großen und mit dunklen Jogginghosen bekleideten Jugendlichen ein, konnte die Tatverdächtigen im Umfeld jedoch nicht mehr antreffen. Da die Beamten nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon ausgehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell