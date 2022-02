Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Baumarkt/ Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Auf der Aachner Straße bemerkte eine Mitarbeiterin eines Baumarktes am Donnerstag, 17. Februar, gegen 15.30 Uhr, eine männliche Person. Diese erschien ihr verdächtig, da die Jacke beim Verlassen des Geschäftes auffällig gewölbt war. Die Zeugin folgte dem Mann in Begleitung eines Kollegen zu einem auf dem Parkplatz parkenden Pkw. Sie beobachteten, wie der Mann in den Pkw einstieg, auf dessen Beifahrersitz eine weitere männliche Person saß. Als die beiden Fahrzeuginsassen die Zeugen bemerkten, sprangen sie aus dem Pkw und flüchteten. Der Mann vom Beifahrersitz lief in Richtung Carl-Benz-Straße davon, der andere flüchtete über die Aachener Straße in Richtung Commerdener Höhe. Auf seiner Flucht warf er mehrere Heckenscheren sowie ein Ersatzteil für einen Mähroboter weg, die er zuvor offenbar unter seiner Jacke versteckt gehalten hatte. Er konnte unerkannt entkommen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher und entdeckten, dass sich im Kofferraum noch mehr Gegenstände befanden, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Der Mann aus dem Baumarkt war etwa 30 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Bekleidet war er unter anderem mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze. Der Mann, der auf dem Beifahrersitz gewartet hatte, war etwa 50 bis 60 Jahre alt und mit einer hellen Hose, einer hellgrauen Jacke sowie einer hellgrauen Mütze bekleidet.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie online über die Website der Polizei Heinsberg einen Hinweis übermitteln oder dazu direkt den folgenden Link nutzen: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell