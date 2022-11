Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Schule + Autoaufbrüche in Kreyenbrück +++

Aus dem Lagerraum der Cäcilienschule entwendeten unbekannte Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Tablets.

Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 21 und 6.30 Uhr das Fenster zum Material- und Lagerraum auf. Aus dem Lager entwendeten sie 14 Geräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Diebe entkamen unerkannt. (1470843)

Im Stadtteil Kreyenbrück wurden in derselben Nacht mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In der Kandinskystraße öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Türen zweier VW-Transporter. Aus dem Inneren der Fahrzeuge stahlen die Diebe Elektrowerkzeuge und Baumaschinen. Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag brachen die Täter einen an der Paul-Klee-Straße abgestellten Renault Traffic auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 8000 Euro. Weitere Werkzeuge wurden aus einem VW-Transporter gestohlen, der an der Hans-Fleischer-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug war zuvor ebenfalls gewaltsam aufgebrochen worden. (1470961)

Die Polizei bittet Zeugen der genannten Straftaten, sich unter 0441/790-4115 zu melden.

