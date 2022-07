Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Rundballenpresse in Brand geraten

Freiburg (ots)

Während den Feldarbeiten fing am Mittwoch, 13.07.2022, gegen 19.30 Uhr, eine Rundballenpresse an zu brennen. Der Fahrer des Traktors fuhr vom Feld noch bis in die Reuteackerstraße um die Rundballenpresse abzuhängen. Die Feuerwehr löschte die Presse. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt an der Presse gewesen sein. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell