Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: mit 2,8 Promille mit Kleintransporter unterwegs

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei am Mittwoch, 13.07.2022, gegen 16.30 Uhr, einen Kleintransporter mit, welcher schon mehrfach in den Grünstreifen gefahren sei. In der Warmbacher Straße konnte der 50-jährige Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkomat-Test ergab ein Ergebnis von etwa 2,8 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheines.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell