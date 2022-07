Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auffahrunfall mit 15000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Mitsubishi befuhr am Mittwoch, 13.07.2022 gegen 23.30 Uhr ein 37 Jahre alter Mann die B 317 von Lörrach kommend in Richtung Schopfheim. Auf Höhe des Abfahrtsastes Schopfheim West musste dieser verkehrsbedingt bis kurz vor dem Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 34-jährige Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 10000 Euro, am Mitsubishi 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

