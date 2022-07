Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Täterfestnahme nach erneutem Raub - zugleich Folgemeldung zu: Raub in Friseurladen mit vorgehaltener Schusswaffe

Freiburg (ots)

Freiburg-Altstadt: Ein 54-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am gestrigen Nachmittag des 12.07.2022 als dringend Tatverdächtiger eines Raubs vorläufig festgenommen. Er betrat nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 17:30 Uhr ein Ladengeschäft in der Konviktstraße und forderte unter vorgehaltener Schreckschusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit ca. 300 EUR Bargeld in die Schlossberggarage.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 54-jährige Tatverdächtige durch eine Streife des Polizeireviers Freiburg-Nord auf dem Schlossberg vorläufig festgenommen werden. In unmittelbarer Nähe hierzu konnten auch die Schreckschusswaffe und das Raubgut aufgefunden werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich, dass der Mann ebenfalls dringend tatverdächtig ist, am 08.07.2022 gegen 16:50 Uhr einen Friseursalon in der Konviktstraße unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe überfallen zu haben.

Der Tatverdächtige wird heute im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter vorgeführt.

_______________________________________________________________________ Ursprungsmeldung:

Am Freitagnachmittag, 08.07.22, betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 16.50 Uhr einen Friseurladen in der Konviktstraße mit gezogener Schusswaffe. Dort richtete er die Schusswaffe auf die anwesende Ladenbesitzerin sowie eine Kundin und forderte Bargeld aus der Kasse. Die geschädigte Ladenbesitzerin händigte dem Täter wenige Hundert Euro aus. Daraufhin floh dieser zu Fuß in Richtung Konviktstraße. Die Ladenbesitzerin sowie die Kundin wurden nicht verletzt. Der Täter wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 50 und 60 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, kräftige Statur mit kurz rasierten, grauen Haaren und auffälligen Tränensäcken. Er trug eine weiße FFP2-Maske, ein beiges oder hellgraues Hemd über einer langen dunklen Hose und hatte eine schwarze Umhängetasche aus Stoff bei sich, in der er das Tatmittel und das Bargeld verstaute. Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können.

