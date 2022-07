POL-FR: Rheinfelden: Brand einer Mülltonne verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots) - Ein Mann soll am Dienstag, 12.07.2022, gegen 10.00 Uhr, einer 36-jährigen Frau 150 Euro in Scheinen aus der Hand entrissen haben. Die 36-Jährige stand wohl in der Fußgängerzone "Am Alten Markt" zwischen einem Bekleidungsgeschäft und einem Lebensmittelgeschäft und will ihre Geldscheine gezählt haben, als ein Mann vorbeikam und ihr diese aus der ...

mehr