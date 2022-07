Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall in der Wiesentalstraße - drei Verletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 12.07.2022, gegen 16.30 Uhr, die Wiesentalstraße in Richtung Schweizer Grenze, bemerkte wohl drei vor ihr stehende Fahrzeuge zu spät und schob diese aufeinander. Zwischen der Weiler Straße und der Dammstraße musste eine 30-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr hielten zwei weitere Pkw-Fahrer an. Als alle gerade im Begriff waren wieder anzufahren fuhr die 18-Jährige auf das letzte Fahrzeug auf und schob die drei Fahrzeuge aufeinander. Drei Personen wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 37.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe. Während der Unfallaufnahme war die Wiesentalstraße gesperrt, was bedingt durch den einsetzenden Feierabendverkehr zu dementsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

