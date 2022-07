Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, 10.07.2022, bis Dienstag, 12.07.2022, hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Gaststätte in der Unterdorfstraße in Hauingen auf. Aus dem Schankraum wurden drei Bedienungsgeldbörsen gestohlen. Auch wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld aus diesen mitgenommen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt.

