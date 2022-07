Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Geldscheine aus der Hand entrissen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Mann soll am Dienstag, 12.07.2022, gegen 10.00 Uhr, einer 36-jährigen Frau 150 Euro in Scheinen aus der Hand entrissen haben. Die 36-Jährige stand wohl in der Fußgängerzone "Am Alten Markt" zwischen einem Bekleidungsgeschäft und einem Lebensmittelgeschäft und will ihre Geldscheine gezählt haben, als ein Mann vorbeikam und ihr diese aus der Hand entriss. Der Mann sei in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare. Er trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt sowie braune Schuhe. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Mann geben können.

