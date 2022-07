Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schussabgabe auf eine Wohnungstür // Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Ein 64-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montag, 11.07.2022, gegen 00.50 Uhr, mit einem großkalibrigen Revolver in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach-Stetten durch eine Wohnungstür geschossen zu haben. In der Wohnung sollen sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen aufgehalten haben. Verletzt worden sei niemand. Der 64-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wie der 64-Jährige in den Besitz des Revolvers kam, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach wurde gegen den Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt

