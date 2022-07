Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Mann wird Opfer eines Diebstahls - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.07.22, wurde ein älterer Mann in der Bahnunterführung am Bahnhof Emmendingen gegen 17:05 Uhr Opfer eines Diebstahls. Der Täter fragte den Geschädigten nach Bargeld und entwendete ihm daraufhin ein Mäppchen mit Wertsachen aus seiner Hosentasche. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Gleis 1. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß und ca. 20 Jahre alt, er trug ein T-Shirt mit auffälligem Aufdruck sowie eine dunkle lange Hose. Er sprach gebrochen deutsch. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641/5820 entgegen.

