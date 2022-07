Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Stauüberwachung Autobahn A 861 Grenzzollanlage Rheinfelden

Freiburg (ots)

Der Schweizer Zoll sowie die Verkehrspolizei Weil am Rhein kontrollierten zusammen am Mittwoch, 13.07.2022, auf der Autobahn A 861 das bestehende Verkehrsverbot für Lastkraftwagen vor der Zollanlage die im Stau wartenden Schwerverkehrsfahrzeuge zu überholen. In dem Zeitraum von 06.30 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde dieses Verbot von 36 Lastkraftwagen-Fahrern missachtet. Alle Fahrer wurden angezeigt. Zudem mussten sie die Autobahn vor der Zollanlage wieder verlassen um sich entweder am Stauende anzustellen oder um eine andere Grenzzollanlage aufzusuchen. Bereits am Montag, 11.07.2022, fand im gleichen Zeitraum, eine gemeinsame Kontrolle statt. Da gelangten 24 Lastkraftwagen-Fahrer wegen der Missachtung des Verbotes zur Anzeige.

