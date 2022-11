Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Wohnungseinbrüche +++

Oldenburg (ots)

In den gestrigen Nachmittags- bzw. Abendstunden wurden gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser in der Stadt Westerstede verübt: In der Zeit 15:30 bis gegen 19:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter nach Aufhebeln einer Glasschiebetür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Eichendorffstraße. Hier durchwühlte er Schränke und öffnete Schubladen. Im Obergeschoss brach er eine Geldkassette auf. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Gegen 19:35 Uhr entdeckt ein 88 Jahre alter Hausbewohner eines Wohnhauses in der Franz-Poppe-Straße einen Mann im Flur des 1. Obergeschosses. Die Person verlässt daraufhin fluchtartig das Haus. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten feststellen, dass es sich um einen Einbruchversuch handelte. Der Täter hatte ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und war so in das Haus gelangt. Diebesgut erlangte der ca. 180 cm große, dunkel gekleidete Täter offensichtlich nicht. Eine genauere Täterbeschreibung konnte der Geschädigte leider nicht abgeben. Er habe den Täter angesprochen; dieser habe jedoch nicht geantwortet, gab der Rentner an.

Die Polizei in Westerstede bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 04488/833-115 zu melden.

