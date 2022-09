Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Kradunfall auf der B 251

Brilon (ots)

Eine 52 Jährige Kradfahrerin aus dem Kreis Paderborn wurde gestern gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 251 lebensgefährlich verletzt. Die Kradfahrer befuhr die B 251 von Willingen in Richtung Brilon. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einer langgezogenen Kurve gegen die Leitplanke und wurde über diese hinweg geschleudert. Sie verletzte sich hierbei schwer. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht.

Pa.

