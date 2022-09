Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter Kradfahrer in Brilon

Brilon (ots)

Gestern Abend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 22jähriger Mann aus Menden mit seinem PKW die B480 von Brilon kommend in Richtung Wülfte. An der Einmündung Raumbergweg wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er im Gegenverkehr einen 26jährigen Motorradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. <ck>

