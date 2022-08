Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Telefonische Erreichbarkeit der Kreispolizeibehörde Lippe gestört.

Lippe (ots)

Die Amtsleitung der Polizei Lippe ist am heutigen Tag (15. August 2022) gestört. Unter der 05231 609 - 0 erreicht man die Polizei zurzeit nicht. Das betrifft auch die Durchwahlen, die der "609" folgen. Der Telefonanbieter der lippischen Polizei hat technische Probleme mit seinen Servern. Man arbeitet an der Störungsbeseitigung. Die Polizei Lippe hat keinen Einfluss auf die Dauer des Ausfalls. Die Leitung des Notrufs ist hiervon nicht betroffen und funktioniert einwandfrei. In dringenden Fällen wählen Sie bitte die 110. Angelegenheiten, die nicht der sofortigen Bearbeitung bedürfen, melden Sie bitte später oder einer Polizeidienststelle in Ihrer Nähe. Es folgt eine Mitteilung, sobald die Amtsleitung wieder funktioniert.

