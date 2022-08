POL-LIP: Blomberg. 10 Katalysatoren geklaut.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.-14. August 2022) in das Bega Bad am Begakamp ein. Die Täter brachen eine Tür und ein Fenster auf. Sie verschafften sich Zugang zu den Büros sowie zu dem Kassenhäuschen. Darin knackten die Einbrecher einen Kassenautomaten auf. Wieviel Bargeld ihnen dabei in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte ...

