POL-LIP: Detmold. Unbekannter schlägt 32-jährigen Mann.

Lippe (ots) - Am Samstag, 13.08.2022 gerät eine 41-jährige Fußgängerin an der Hornschen Straße auf Höhe der Langen Straße seitlich gegen einen Pkw, der von einer 35-jährigen Fahrzeugführerin in Fahrtrichtung Remmighausen gefahren wird. Die Fußgängerin kommt dadurch zu Fall und verletzt sich so schwer am Kopf, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden muss. Pressekontakt: Polizei ...

