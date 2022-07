Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Tödlicher Verkehrsunfall auf der B483

Ennepetal (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 04:15 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen augenscheinlich verunfallten VW Golf an der B 483 in Ennepetal. Die eintreffende Besatzung stellte den stark beschädigten Wagen auf einem Feld, seitlich der Fahrbahn, in Höhe der Ortschaft Schlagbaum fest. Der schwerverletzte Fahrer wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Pkw gerettet, verstarb jedoch noch am Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 31-jährige Remscheider in Richtung Radevormwald, als er in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn geriet. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam erschien vor Ort, um die Spuren zu sichern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache und der genauen Unfallzeit aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell