Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Stromkabel gestohlen

Dalum (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde von einer Baustelle in Geeste am Tulpenweg ein 150 Meter langes Stromkabel entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937/ 970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell