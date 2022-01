Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Mehrere Personen bei Unfall leicht verletzt

Osterwald (ots)

Heute Morgen um 7.15 Uhr kam es auf der Straße Alte Piccardie zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf leicht verletzten Personen. Ein 22-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Nordhorn unterwegs. Als er nach links in die Füchtenfelder Straße abbog, übersah er einen entgegenkommenden Mercedes Sprinter, der als Schulbus neben dem Fahrer mit fünf Kindern besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Schulbus in einen Graben rutschte. Ein 14- sowie zwei 11-Jährige kamen neben dem Fahrer des Sprinters leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von noch unbekannter Höhe.

