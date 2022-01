Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat in den vergangenen Tagen zwei Fahrräder (siehe Fotos) sichergestellt. Am 8. Januar wurde ein Damen-E-Bike der Marke "Kalkhoff" in der Wacholderstraße in Lingen aufgefunden. Das zweite Fahrrad wurde am 9. Januar ebenfalls in Lingen in der Gerhard-Hilling-Straße sichergestellt, wobei es sich um ein Herren-E-Bike der Marke "Univega" Modell "Geo" handelt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

