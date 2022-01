Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Getelo - Zeugen gesucht

Getelo (ots)

Am Sonntag beschädigten fünf bislang unbekannte Täter eine Ackerfläche an der Straße Weißer Berg in Getelo. Sie fuhren zwischen 14.15 und 14.30 Uhr mit Motor-Buggys mit hoher Geschwindigkeit über den Acker und beschädigten den eingesäten Winterweizen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. An den Buggys befanden sich niederländische Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen unter der Rufnummer 05942/922150 zu melden.

