POL-EN: Breckerfeld- Unfall an der Brantener Straße mit zwei Verletzten

Breckerfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Brantener Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 52-jähriger Breckerfelder war mit seinem VW Transporter auf der Brantener Straße in Richtung Halver unterwegs. In Höhe der Loher Straße bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Mazda-Fahrer verkehrsbedingt bremste, da dieser in die Loher Straße abbiegen wollte. Der Breckerfelder fuhr auf das Fahrzeug des 48-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich beide Fahrer leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte aber keiner. Die beiden Pkw mussten durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden.

