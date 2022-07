POL-BOR: Stadtlohn - Mit Elektromobil gegen Auto gefahren

Rhede (ots) - Bei einem Ausweichmanöver ist eine Pedelecfahrerin in Rhede gestürzt. Die 82-Jährige hatte am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 17.00 Uhr die Vinzenzstraße befahren. Als die Rhederin einem dort mit einem Roller fahrenden Kind auswich, geriet sie ins Straucheln und kam zu Fall. Per Rettungswagen kam die Frau ins Krankenhaus, das sie zur stationären Behandlung aufnahm. Das Kind blieb unverletzt. Kontakt für ...

