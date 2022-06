Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Körbe mit Bienenvölkern entwendet - Polizei Horneburg sucht Zeugen, Radfahrer tritt nach Ausweichmanöver Spiegel eines Autos ab - Polizei Buxtehude sucht Zeugen

Stade (ots)

1.

Zwischen dem 21.06. und dem 27.06. wurden aus einem Waldstück zwischen Horneburg und Issendorf zwei Körbe mit Bienenvölkern entwendet.

Die Körbe waren braun angestrichen und mit einem orangefarbenen Spanngurt verzurrt. In den Körben befand sich für die Bienen nur eine Zarge / ein Brutraum. Die Körbe haben einen Wert von ca. 300 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Horneburg unter der Telefonnummer 04163-828950 auf.

2.

Zu einer Konfrontation zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer kam es gestern in Buxtehude. Ein 81-jähriger Neu Wulmstorfer fuhr gegen 12:30 h mit seinem roten VW Caddy aus dem Parkhaus beim Marktkauf in Richtung Gildestraße. Als er auf den Fußgängerüberweg zufuhr, kam von links ein Radfahrer. Der Caddy-Fahrer stoppte, ragte mit seiner Front jedoch in den Fußgängerüberweg ein.

Der Radfahrer umfuhr den Caddy, stieg auf der anderen Seite vom Fahrrad und schmiss dieses in ein Gebüsch. Dann ging er zum Caddy des Neu Wulmstorfers, schlug den rechten Spiegel ab, öffnete die Beifahrertür und versuchte die 78-jährige Beifahrerin zu schlagen.

Danach stieg er wieder auf sein Rad und fuhr weg. Der Radfahrer wird beschrieben als: Jugendlicher oder junger Mann, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, dunkles Haar, Brille mit schwarzem Gestell, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und schwarze Hose.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 04161-6470 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell