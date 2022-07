POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Gronau-Epe (ots) - Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Donnerstag, 30.06.2022, in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 56-Jährige hatte den Metelner Damm gegen 15.40 Uhr in Richtung Ochtrup befahren. An der Kreuzung mit der Straße An der Füchte kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Auto eines 40-Jährigen: Der Schöppinger hatte noch stark gebremst, war aber erst in der ...

