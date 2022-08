Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Lippe (ots)

Am Freitag, 12.08.2022 parkt ein 58-jähriger gegen 15:15 Uhr in Augustdorf, Pivitsheider Straße seinen Pkw entgegen der Fahrtrichtung in einer Parklücke. Als er die Fahrertür öffnet, übersieht er ein 7-jähriges Kind, welches mit seinem Fahrrad gegen die Autotür fährt und dadurch zu Fall kommt. Glücklicherweise verletzt sich der 7-jährige Radfahrer dabei nur leicht an der Schulter.

