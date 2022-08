Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Voßheide. Pedelecfahrerin bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (11. August 2022) gegen 18:25 Uhr auf der Voßheider Straße ereignet hatte, wurde eine 43-jährige Frau aus Lemgo verletzt. Der 52-jährige Fahrer eines Mercedes beabsichtigte aus der Straße "Im Sundern" nach rechts in Richtung Lemgo auf die Voßheider Straße einzubiegen. Dabei übersah er - vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne - die 43-Jährige, die mit ihrem Pedelec den Radweg in Richtung Dörentrup befuhr. Durch den Zusammenprall fiel die Frau auf die Straße und zog sich die Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

